Федерер не пустил Надаля, а Кирьос — Джоковича в четвертьфинал «Мастерса» в США
МОСКВА, 16 мар —
Р-Спорт. Швейцарец Роджер Федерер уверенно обыграл испанца Рафаэля Надаля в 4-м раунде теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Девятая ракетка турнира Федерер обыграл Надаля, получившего 5-й номер посева, со счетом 6:2, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 8 минут. Счет личных встреч стал 23−13 в пользу испанца.
Федерер в четвертьфинале сыграет с 15-й ракеткой турнира австралийцем Ником Кирьосом, который в своем матче четвертого раунда сенсационно обыграл вторую ракетку мира серба Новака Джоковича, который выигрывал турнир в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter