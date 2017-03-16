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Девятая ракетка турнира Федерер обыграл Надаля, получившего 5-й номер посева, со счетом 6:2, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 8 минут. Счет личных встреч стал 23−13 в пользу испанца.