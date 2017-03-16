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16 марта 2017, 8:32 | Теннис | Р-Спорт

Федерер не пустил Надаля, а Кирьос — Джоковича в четвертьфинал «Мастерса» в США

МОСКВА, 16 мар — Р-Спорт. Швейцарец Роджер Федерер уверенно обыграл испанца Рафаэля Надаля в 4-м раунде теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

Швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> уверенно обыграл испанца Рафаэля <span class=error>Надаля</span> в 4-м раунде теннисного турнира серии <span class=error>Мастерс</span> в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> (США) призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов. Увеличить
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Девятая ракетка турнира Федерер обыграл Надаля, получившего 5-й номер посева, со счетом 6:2, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 8 минут. Счет личных встреч стал 23−13 в пользу испанца.

Федерер в четвертьфинале сыграет с 15-й ракеткой турнира австралийцем Ником Кирьосом, который в своем матче четвертого раунда сенсационно обыграл вторую ракетку мира серба Новака Джоковича, который выигрывал турнир в Индиан-Уэллсе три последних года — 6:4, 7:6 (7:3). Матч длился 1 час 52 минуты.
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