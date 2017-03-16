Плишкова сыграет с Кузнецовой в полуфинале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Чешка Каролина Плишкова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в
Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $7 млн).
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В матче ¼ финала спортсменка, «посеянная» на турнире под третьим номером, оказалась сильнее Гарбинье Мугурусы из Испании — 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).
Встреча продолжалась 1 час 58 минут.
В следующем круге Плишкова встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой, которая ранее пробилась в полуфинал, обыграв в двух сетах соотечественницу Анастасию Павлюченкову.
Турнир завершится 19 марта.
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