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16 марта 2017, 8:16 | Теннис | ТАСС

Плишкова сыграет с Кузнецовой в полуфинале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Чешка Каролина Плишкова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $7 млн).

В матче ¼ финала чешка победила <span class=error>Гарбинье</span> Мугурусу из Испании в двух сетах. Увеличить
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В матче ¼ финала спортсменка, «посеянная» на турнире под третьим номером, оказалась сильнее Гарбинье Мугурусы из Испании — 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

В следующем круге Плишкова встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой, которая ранее пробилась в полуфинал, обыграв в двух сетах соотечественницу Анастасию Павлюченкову.

Турнир завершится 19 марта.
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