Плишкова сыграет с Кузнецовой в полуфинале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

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В матче ¼ финала спортсменка, «посеянная» на турнире под третьим номером, оказалась сильнее Гарбинье Мугурусы из Испании — 7:6 (7:2), 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

В следующем круге Плишкова встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой, которая ранее пробилась в полуфинал, обыграв в двух сетах соотечественницу Анастасию Павлюченкову.

Турнир завершится 19 марта.