Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29091627/
15 марта 2017, 22:37 | Теннис | Чемпионат.com

Скончался двукратный полуфиналист «Ролан Гаррос» аргентинец Мореа

Победитель «Ролан Гаррос-1950» в миксте, двукратный полуфиналист Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде аргентинец Энрике Мореа ушёл из жизни в Буэнос-Айресе в возрасте 92 лет, сообщает We love tennis.

После завершения карьеры он был капитаном сборной Аргентины в Кубке Дэвиса, президентом Федерации тенниса Аргентины, а также долгие годы работал в Международной федерации тенниса на различных должностях, включая пост вице-президента организации. Мореа является членом Зала теннисной славы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!