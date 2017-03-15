Скончался двукратный полуфиналист «Ролан Гаррос» аргентинец Мореа
Победитель «Ролан Гаррос-1950» в миксте, двукратный полуфиналист Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде аргентинец Энрике Мореа ушёл из жизни в
Буэнос-Айресе в возрасте 92 лет, сообщает We love tennis.
После завершения карьеры он был капитаном сборной Аргентины в Кубке Дэвиса, президентом Федерации тенниса Аргентины, а также долгие годы работал в Международной федерации тенниса на различных должностях, включая пост
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