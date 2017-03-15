Шарапова, Кузнецова и Веснина сыграют на турнире в Штутгарте

За титул будут бороться в том числе и восемь представительниц топ-10, включая россиянку Светлану Кузнецову.



Также в состав участниц попали россиянки Елена Веснина и Мария Шарапова, получившая «уайлд кард» от организаторов. Напомним, что 26 апреля истекает дисквалификация Марии за употребление мельдония, и в этот же день она проведёт свой первый матч в Штутгарте.