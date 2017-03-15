Шарапова, Кузнецова и Веснина сыграют на турнире в Штутгарте
WTA опубликовала полный список участниц турнира в Штутгарте, который пройдёт на грунте с 24 по 30 апреля.
За титул будут бороться в том числе и восемь представительниц топ-10, включая россиянку Светлану Кузнецову.
Также в состав участниц попали россиянки Елена Веснина и Мария Шарапова, получившая «уайлд кард» от организаторов. Напомним, что 26 апреля истекает дисквалификация Марии за употребление мельдония, и в этот же день она проведёт свой первый матч в Штутгарте.
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