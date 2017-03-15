Роман Сафиуллин завершил выступление на «Челленджере» в Шэньчжэне

За 1 час 22 минуты, проведённые на корте, 411-я ракетка мира, 19-летний Роман, один раз взял подачу соперника, сделал один эйс и столько же двойных ошибок. 21-летний Максимилиан, занимающий 152-ю строчку мировой табели о рангах, записал в свой актив два брейка и 11 эйсов, дважды ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Мартерер сразится с Владимиром Игнатиком из Беларуси.