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https://sport.mail.ru/news/tennis/29085344/
15 марта 2017, 14:59 | Теннис | GoTennis.ru

Роман Сафиуллин завершил выступление на «Челленджере» в Шэньчжэне

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Шэньчжэне (Китай), уступив в двух сетах немцу Максимилиану Мартереру, — 6/7 (9), 3/6.

За 1 час 22 минуты, проведённые на корте, 411-я ракетка мира, 19-летний Роман, один раз взял подачу соперника, сделал один эйс и столько же двойных ошибок. 21-летний Максимилиан, занимающий 152-ю строчку мировой табели о рангах, записал в свой актив два брейка и 11 эйсов, дважды ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Мартерер сразится с Владимиром Игнатиком из Беларуси.
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