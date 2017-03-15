Роджер Федерер: Буду рад очередной встрече с Рафой

«Приехал на данный турнир как раз для того, чтобы сразиться с парнями вроде Рафы. Рад, что наша очередная встреча состоится. Успешные выступления на старте сезона позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

Не буду оглядываться на наш поединок в Мельбурне, просто постараюсь сыграть раскованно. На соревнованиях в Дубае чувствовал усталость, но сейчас я полон сил. Если в предстоящем матче буду хорошо двигаться, у меня появятся шансы на победу, — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.