Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29085082/
15 марта 2017, 13:59 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Буду рад очередной встрече с Рафой

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, ставший участником четвёртого раунда «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, поделился ожиданиями от противостояния с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Приехал на данный турнир как раз для того, чтобы сразиться с парнями вроде Рафы. Рад, что наша очередная встреча состоится. Успешные выступления на старте сезона позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

Не буду оглядываться на наш поединок в Мельбурне, просто постараюсь сыграть раскованно. На соревнованиях в Дубае чувствовал усталость, но сейчас я полон сил. Если в предстоящем матче буду хорошо двигаться, у меня появятся шансы на победу, — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
15 марта

Винус Уильямс: Победила благодаря бойцовскому характеру

Гарбин Мугуруса: Матч со Свитолиной стал для меня отличной проверкой

Роман Сафиуллин завершил выступление на "Челленджере" в Шэньчжэне