Новак Джокович одержал 300-ю победу на «Мастерсах»
Победа над аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро в третьем раунде турнира в
Индиан-Уэллсе стала для серба Новака Джоковича 300-й на «Мастерсах».
Помимо этого, выиграв 19-й поединок подряд на соревнованиях BNP Paribas Open, Джокович побил рекорд швейцарца Роджера Федерера, который в 2004—2006 годах побеждал в
Кроме того, Новак выиграл 762-й матч за карьеру и сравнялся по этому показателю с американцем Питом Сампрасом.
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