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https://sport.mail.ru/news/tennis/29084005/
15 марта 2017, 12:50 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович одержал 300-ю победу на «Мастерсах»

Победа над аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро в третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе стала для серба Новака Джоковича 300-й на «Мастерсах».

Помимо этого, выиграв 19-й поединок подряд на соревнованиях BNP Paribas Open, Джокович побил рекорд швейцарца Роджера Федерера, который в 2004—2006 годах побеждал в Индиан-Уэллсе в 18-ти встречах подряд.

Кроме того, Новак выиграл 762-й матч за карьеру и сравнялся по этому показателю с американцем Питом Сампрасом.
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