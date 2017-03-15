Новак Джокович одержал 300-ю победу на «Мастерсах»

Помимо этого, выиграв 19-й поединок подряд на соревнованиях BNP Paribas Open, Джокович побил рекорд швейцарца Роджера Федерера, который в 2004—2006 годах побеждал в Индиан-Уэллсе в 18-ти встречах подряд.

Кроме того, Новак выиграл 762-й матч за карьеру и сравнялся по этому показателю с американцем Питом Сампрасом.