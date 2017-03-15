Анастасия Павлюченкова: Цибулкова никогда не сдаётся

«Мне всегда нравилось брать реванши. Великолепно себя чувствую, особенно с учётом нашего недавнего поединка в Дохе. То поражение очень меня расстроило, ведь я играла на хорошем уровне в течение всего матча. В той встрече я не смогла воспользоваться своими шансами.

Главную роль в минувшем поединке сыграли мои агрессивные действия. В то же время, я сумела найти баланс между атакой и обороной. Доминика — потрясающий боец, который никогда не сдаётся. Когда она уступает в счёте, то старается выполнять более рискованные удары, — цитирует Анастасию официальный сайт WTA.

«Хорошо знакома со Светланой. Мне кажется, местные условия подходят ей лучше. Её стиль тенниса напоминает испанский. Впрочем, я тоже нахожусь в хорошей форме. Посмотрим, как сложится поединок», — отметила Павлюченкова.