Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29083425/
15 марта 2017, 12:21 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Павлюченкова: Цибулкова никогда не сдаётся

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о своей победе над словачкой Доминикой Цибулковой в четвёртом раунде соревнований в Индиан-Уэллсе, а также поделилась ожиданиями от противостояния со Светланой Кузнецовой.

«Мне всегда нравилось брать реванши. Великолепно себя чувствую, особенно с учётом нашего недавнего поединка в Дохе. То поражение очень меня расстроило, ведь я играла на хорошем уровне в течение всего матча. В той встрече я не смогла воспользоваться своими шансами.

Главную роль в минувшем поединке сыграли мои агрессивные действия. В то же время, я сумела найти баланс между атакой и обороной. Доминика — потрясающий боец, который никогда не сдаётся. Когда она уступает в счёте, то старается выполнять более рискованные удары, — цитирует Анастасию официальный сайт WTA.

«Хорошо знакома со Светланой. Мне кажется, местные условия подходят ей лучше. Её стиль тенниса напоминает испанский. Впрочем, я тоже нахожусь в хорошей форме. Посмотрим, как сложится поединок», — отметила Павлюченкова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
15 марта

Каролина Плишкова: Уже на старте матча было заметно, что Тимеа испытывает проблемы

Новак Джокович одержал 300-ю победу на "Мастерсах"

Рафаэль Надаль: Даже самые сложные вещи Федерер проделывает с лёгкостью