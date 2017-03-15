Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла во второй круг турнира в Китае
15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла во второй круг турнира в китайском Шэньчжэне (призовой фонд — $60 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом круге основной сетки соревнований, куда белоруска пробилась из квалификации, она была сильнее итальянки Джессики Пьери — 6:1, 6:2. Следующей соперницей Веры Лапко станет теннисистка из Сербии Нина Стоянович. Во втором круге турнира также сыграет Арина Соболенко, которая встретится с
В мужской части турнира Владимир Игнатик выиграл у японца Ясутаки Утиямы. В первом сете белорус вел 5:2, но соперник
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