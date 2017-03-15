Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла во второй круг турнира в Китае

В первом круге основной сетки соревнований, куда белоруска пробилась из квалификации, она была сильнее итальянки Джессики Пьери — 6:1, 6:2. Следующей соперницей Веры Лапко станет теннисистка из Сербии Нина Стоянович. Во втором круге турнира также сыграет Арина Соболенко, которая встретится с Кай-Чен Чань из Китайского Тайбэя.

В мужской части турнира Владимир Игнатик выиграл у японца Ясутаки Утиямы. В первом сете белорус вел 5:2, но соперник из-за травмы отказался продолжать матч. Следующим оппонентом Владимира Игнатика станет Максимилиан Мартерер из Германии. Первый круг в Шэньчжэне не смог преодолеть Илья Ивашко, уступивший россиянину Евгению Донскому 6:3, 3:6, 6:7 (0:7).