Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

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Игра завершилась со счетом 6:7 (5), 6:1, 0:6.

Украинка проигрывала в первой партии со счетом 2:5, но сумела совершить камбэк и даже подавала на сет. Но, тем не менее, проиграла партию на тай-брейке со счетом 5:7.

Во второй партии Свитолина имела полное преимущество, сделал три брейка и отдала всего один гейм сопернице — 1:6. А вот в третьей решающей партии ситуация кардинально изменилась. Полным преимуществом уже владела Мугуруса, которая выиграла всухую — 6:0.

Таким образом, Свитолина прервала свою победную серию из 15 матчей.