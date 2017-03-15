Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
В американском
Индиан-Уэллс состоялись матчи четвертого круга теннисного супертурнира BNP Paribas Open-2017, в одном из которых украинка Элина Свитолина проиграла Гарбинье Мугуруса из Испании, сообщает официальный сайт турнира.
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Видимо, что-то случилось...
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Игра завершилась со счетом 6:7 (5), 6:1, 0:6.
Украинка проигрывала в первой партии со счетом 2:5, но сумела совершить камбэк и даже подавала на сет. Но, тем не менее, проиграла партию на
Во второй партии Свитолина имела полное преимущество, сделал три брейка и отдала всего один гейм сопернице — 1:6. А вот в третьей решающей партии ситуация кардинально изменилась. Полным преимуществом уже владела Мугуруса, которая выиграла всухую — 6:0.
Таким образом, Свитолина прервала свою победную серию из 15 матчей.
Как сообщал УНИАН, теннисный турнир в
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