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https://sport.mail.ru/news/tennis/29083166/
15 марта 2017, 12:29 | Теннис | УНИАН

Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

В американском Индиан-Уэллс состоялись матчи четвертого круга теннисного супертурнира BNP Paribas Open-2017, в одном из которых украинка Элина Свитолина проиграла Гарбинье Мугуруса из Испании, сообщает официальный сайт турнира.

Украинка проиграла испанке Мугурусе в <span class=error>трез</span> партиях. Увеличить
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Игра завершилась со счетом 6:7 (5), 6:1, 0:6.

Украинка проигрывала в первой партии со счетом 2:5, но сумела совершить камбэк и даже подавала на сет. Но, тем не менее, проиграла партию на тай-брейке со счетом 5:7.

Во второй партии Свитолина имела полное преимущество, сделал три брейка и отдала всего один гейм сопернице — 1:6. А вот в третьей решающей партии ситуация кардинально изменилась. Полным преимуществом уже владела Мугуруса, которая выиграла всухую — 6:0.

Таким образом, Свитолина прервала свою победную серию из 15 матчей.

Как сообщал УНИАН, теннисный турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 19 марта.

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