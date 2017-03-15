Елена Веснина: Старалась всегда быть на шаг впереди оппонентки

«Мне кажется, я провела встречу на очень хорошем уровне. На следующей неделе Анжелик вновь выйдет на первое место в рейтинге, и я хочу её поздравить. Кербер — прекрасная спортсменка и настоящий боец.

Комфортно себя чувствовала на корте в течение всего поединка. Здорово действовала на подаче. Анжелик всегда борется до последнего, вытягивает просто невероятные мячи, поэтому противостоять ей всегда тяжело.

Знала, что в текущем сезоне она испытывает проблемы, однако ведущие теннисистки никогда так просто не проигрывают. Я пыталась играть как можно более агрессивно и заставлять её ошибаться. Думаю, мой план сработал.

В матче был ряд геймов на моей подаче, которые ни в коем случае нельзя было проигрывать, иначе Кербер могла перехватить инициативу. Старалась всегда быть на шаг впереди оппонентки.

В конце я стала нервничать, но мой отец вышел на корт и напомнил о нескольких простых вещах. Он отметил, что следует придерживаться своего плана. В решающих эпизодах я хорошо подавала первым мячом. Кроме того, у меня получались выходы к сетке, и это оказывало дополнительное давление на соперницу, — приводит слова Елены пресс-служба WTA.

«Отношусь к Винус и Серене с большим уважением. Это великие чемпионки. Надеюсь, наш поединок с Винус будет интересным. Мы уже встречались в прошлом, и победы есть в активе у каждой из нас. Впрочем, предстоящий матч — это новая история», — добавила Веснина.