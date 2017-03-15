Ирвинг. Константин Кравчук покидает соревнования

За 58 минут, проведённых на корте, 96-й номер рейтинга, 32-летний Кравчук, один раз взял подачу соперника, сделал три эйса и столько же двойных ошибок. 19-летний Фрэнсис, находящийся на 86-м месте в мировой классификации, записал в свой актив по четыре брейка и эйса, четырежды ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге турнира Тиафо померится силами со своим соотечественником Джаредом Дональдсоном.