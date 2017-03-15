Евгений Донской успешно стартовал на «Челленджере» в Китае

За 2 часа 33 минуты, проведённые на корте, 99-я ракетка мира, 26-летний Евгений, записал в свой актив пять брейков и 11 эйсов, дважды ошибившись при подаче. 23-летний Ивашка, занимающий 178-е место в рейтинге АТР, пять раз брал подачу оппонента, сделал семь эйсов и одну двойную ошибку. Донской вышел вперёд в личных встречах игроков — 2:1.

Во втором круге соревнований Донской сразится с Александром Недовесовым из Казахстана.