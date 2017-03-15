Андрей Кузнецов не смог доиграть стартовый матч «Челленджера» в Ирвинге
Российский теннисист Андрей Кузнецов не сумел завершить поединок первого круга турнира серии «Челленджер» в Ирвинге (США) против хозяина кортов Джареда Дональдсона. Игра была остановлена в третьем сете при счёте 1/6, 6/2, 1/3.
За 1 час 18 минут, проведённых на корте, 62-я ракетка мира, 26-летний Кузнецов, дважды брал подачу соперника, сделал четыре эйса и три двойные ошибки. 20-летний Джаред, занимающий 93-е место в мировой классификации, реализовал три
Во втором раунде соревнований Дональдсон сыграет со своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо.
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