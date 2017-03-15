Андрей Кузнецов не смог доиграть стартовый матч «Челленджера» в Ирвинге

За 1 час 18 минут, проведённых на корте, 62-я ракетка мира, 26-летний Кузнецов, дважды брал подачу соперника, сделал четыре эйса и три двойные ошибки. 20-летний Джаред, занимающий 93-е место в мировой классификации, реализовал три брейк-пойнта, совершил три эйса и два раза ошибался при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде соревнований Дональдсон сыграет со своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо.