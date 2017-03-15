Григор Димитров уступил Джеку Соку на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Поединок продолжался 2 часа 26 минут. 13-я ракетка мира, 25-летний Димитров, дважды брал подачу оппонента, совершил 14 эйсов и четыре двойные ошибки. 24-летний Джек, занимающий 18-ю позицию в мировой классификации, записал в свой актив два брейка и восемь эйсов, пять раз ошибившись при подаче. Спортсмен из США увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:1.

В 1/8 финала соревнований BNP Paribas Open Сок выступит против Малека Жазири из Туниса.