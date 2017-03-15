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https://sport.mail.ru/news/tennis/29080752/
15 марта 2017, 9:18 | Теннис | GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Новак Джокович сломил сопротивление Хуана Мартина Дель Потро

Сербский теннисист Новак Джокович преодолел барьер третьего раунда «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, переиграв в трёх сетах аргентинца Хуана Мартина Дель Потро, — 7/5, 4/6, 6/1.

Поединок продлился 2 часа 17 минут. Вторая ракетка мира, 29-летний Новак, сделал пять брейков и четыре эйса, один раз ошибившись при подаче. 28-летний Дель Потро, занимающий 35-ю позицию в мировой классификации, трижды брал подачу оппонента, совершил 13 эйсов и три двойные ошибки. Серб остаётся лидером в личных встречах игроков 13:4.

В 1/8 финала турнира BNP Paribas Open Джокович сразится с австралийцем Ником Киргиосом.
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