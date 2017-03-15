Индиан-Уэллс. Новак Джокович сломил сопротивление Хуана Мартина Дель Потро

Поединок продлился 2 часа 17 минут. Вторая ракетка мира, 29-летний Новак, сделал пять брейков и четыре эйса, один раз ошибившись при подаче. 28-летний Дель Потро, занимающий 35-ю позицию в мировой классификации, трижды брал подачу оппонента, совершил 13 эйсов и три двойные ошибки. Серб остаётся лидером в личных встречах игроков 13:4.

В 1/8 финала турнира BNP Paribas Open Джокович сразится с австралийцем Ником Киргиосом.