Индиан-Уэллс. Новак Джокович сломил сопротивление Хуана Мартина Дель Потро
Сербский теннисист Новак Джокович преодолел барьер третьего раунда «Мастерса» в
Индиан-Уэллсе, переиграв в трёх сетах аргентинца Хуана Мартина Дель Потро, — 7/5, 4/6, 6/1.
Поединок продлился 2 часа 17 минут. Вторая ракетка мира, 29-летний Новак, сделал пять брейков и четыре эйса, один раз ошибившись при подаче. 28-летний Дель Потро, занимающий 35-ю позицию в мировой классификации, трижды брал подачу оппонента, совершил 13 эйсов и три двойные ошибки. Серб остаётся лидером в личных встречах игроков 13:4.
В 1/8 финала турнира BNP Paribas Open Джокович сразится с австралийцем Ником Киргиосом.
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