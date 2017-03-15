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15 марта 2017, 8:19 | Теннис | ТАСС

Российская теннисистка Веснина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина пробилась в ¼ финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $7 млн).

В четвертьфинале турнира россиянка встретится с <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> из США. Увеличить
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В матче 1/8 финала российская спортсменка, «посеянная» на турнире под 14-м номером, оказалась сильнее немки Ангелики Кербер (2) — 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

В следующем круге Веснина сыграет с американкой Винус Уильямс, которая имеет 12-й номер «посева».

Турнир завершится 19 марта.
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