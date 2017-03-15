Российская теннисистка Веснина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина пробилась в ¼ финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в
Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $7 млн).
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В матче 1/8 финала российская спортсменка, «посеянная» на турнире под 14-м номером, оказалась сильнее немки Ангелики Кербер (2) — 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
В следующем круге Веснина сыграет с американкой Винус Уильямс, которая имеет 12-й номер «посева».
Турнир завершится 19 марта.
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