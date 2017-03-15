Федерер и Надаль сразятся за выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Швейцарский теннисист Роджер Федерер в матче третьего круга турнира в
Индиан-Уэллсе (США) на выезде выиграл у хозяина соревнований Стива Джонсона со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).
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За выход в четвертьфинал Федерер поборется с Рафаэлем Надалем из Испании, который одолел своего соотечественника Фернандо Вердаско.
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