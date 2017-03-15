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15 марта 2017, 7:44 | Теннис | Чемпионат.com

Федерер и Надаль сразятся за выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США) на выезде выиграл у хозяина соревнований Стива Джонсона со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> в матче третьего круга турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> (США) на выезде выиграл у хозяина соревнований <span class=error>Стива</span> <span class=error>Джонсона</span> со счётом 7:6 (7:3) 7:6 (7:4). Увеличить
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За выход в четвертьфинал Федерер поборется с Рафаэлем Надалем из Испании, который одолел своего соотечественника Фернандо Вердаско.
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