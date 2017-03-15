Павлюченкова победила Цибулкову в четвертом раунде турнира в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 15 мар —
Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.
Павлюченкова (19-й номер посева) в четвертом раунде победила пятую ракетку турнира словачку Доминику Цибулкову со счетом 6:4, 3:6, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут.
Соперницей Павлюченковой по четвертьфиналу станет соотечественница Светлана Кузнецова (8-й), выбившая из борьбы француженку Каролин Гарсию (21-й).
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