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15 марта 2017, 1:56 | Теннис | Р-Спорт

Павлюченкова победила Цибулкову в четвертом раунде турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 15 мар — Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.

Павлюченкова (19-й номер посева) в четвертом раунде победила пятую ракетку турнира словачку Доминику Цибулкову со счетом 6:4, 3:6, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут.

Соперницей Павлюченковой по четвертьфиналу станет соотечественница Светлана Кузнецова (8-й), выбившая из борьбы француженку Каролин Гарсию (21-й).
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