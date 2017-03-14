Вход на матч Кубка Дэвиса Беларусь-Австрия будет свободным
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские любители тенниса смогут посетить матч Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Австрии бесплатно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской теннисной федерации.
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Встреча второго раунда 1-й
В феврале в первом круге соревнований сборная Беларуси в составе Максима Мирного, Ильи Ивашко, Егора Герасимова и Ярослава Шило обыграла в Минске теннисистов Румынии со счетом 3:2. Австрийские теннисисты в первом раунде не играли. Сборные Беларуси и Австрии впервые встретятся между собой в Кубке Дэвиса. В мировом командном рейтинге сборная Беларуси занимает сейчас 31-е место, Австрия находится на 34-й позиции.
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