Азаренко готовится вернуться. С тренером от Шараповой

Декрет Азаренко

Год назад март в женском теннисе стал месяцем Виктории Азаренко. Белоруска сделала «солнечный дубль», выиграв два крупных турнира в Индиан-Уэллсе и Майами. Этому предшествовал довольно долгий период, когда Виктория никак не могла вернуться на свой уровень. Не покидало ощущение, что сейчас она ворвётся обратно в десятку, но чаще всего травмы вставали на пути.

Двойной триумф в марте вывел её на лидирующие позиции в чемпионской гонке. Казалось, что в 2016-м Виктория способна снова сражаться за первую строчку. Однако затем последовал неудачный грунтовый отрезок и вылет в первом круге «Ролан Гаррос». Только позже стало известно, что Виктория проводила тот матч, уже находясь «в положении».



После «Ролан Гаррос» Азаренко лечила травму колена, но получила сообщение от врача с совсем другим известием — она была беременна. 20 декабря белоруска родила сына, которого назвала Лео Александр. Сама Виктория описала это событие как главную победу в жизни.



На материнство у тенниситки уходит немало времени и сил. «Честно говоря, никакая усталость после тренировок и матчей не сравнится с тем, что я чувствую сейчас. Я выматываюсь настолько, что сил совершенно не остаётся. Играть в теннис куда проще», — призналась Азаренко в интервью Tennis Channel.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5139043381535% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQRErOFAWpG/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Hired ✅</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-08T22:06:30+00:00">Фев 8 2017 в 2:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Подготовка к возвращению

Сразу после объявления о беременности Виктория постаралась успокоить своих поклонников тем, что планирует возвращение на корт, как только это станет возможно. Она явно скучала по игре. Во время крупных турниров Азаренко нередко появлялась в «Твиттере»: комментировала различные матчи и отвечала на вопросы читателей.



В январе белоруска впервые обозначила примерные даты возвращения. «Мне уже хочется взять в руки ракетку и выйти на корт, бить по мячу. Пока я смирилась с тем, что сейчас не играю, но хочу вернуться как можно скорее. Я действительно большой фанат тенниса, так что пока с удовольствием смотрю матчи, но хочу играть. Я хотела бы вернуться летом. Надеюсь, что буду готова к выступлению на US Open. Может быть, чуть раньше. При этом я хочу быть уверена, что готова вернуться — как физически, так и психологически. Надеюсь, я успею к концу лета», — сказала Виктория.

В феврале бывший спарринг-партнёр Азаренко и Серены Уильямс Саша Бажин начал работать с Каролиной Возняцки. Правда, продолжительность их соглашения неизвестна, и существуют варианты, что в какой-то момент Саша вернётся в команду белоруски. А эту команду Азаренко постепенно начала собирать. 12 марта в своём «твиттере» она объявила, что её новым тренером будет Майкл Джойс. Выбор наставника можно смело назвать первым шагом к возвращению в тур.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOp6H4igD2-/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??Leo getting familiar with mommy work place ? will be spending quite a bit of time here ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-30T20:32:31+00:00">Дек 30 2016 в 12:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кто такой Майкл Джойс?

Наверное, прежде всего Майкл Джойс известен как бывший тренер Марии Шараповой. В профиле Майкла в «Твиттере» написано: «Бывший игрок АТР, а сейчас тренирую теннисисток… Да, я знаю, о чём я только думал?». У самого Джойса карьера в теннисе была скромной. Он не поднимался выше 64-го места, не выигрывал титулов, а самым примечательным результатом на «Больших шлемах» стал четвёртый круг на Уимблдоне-1995.



Вместе с Марией он начал работать с US Open-2005. Тогда команду Шараповой покинул Роберт Лэнсдорп, а Джойс был его учеником, и уже он стал путешествовать вместе с Марией. Вместе они проработали больше шести лет, что в принципе достаточно много для женского тура, где тренерские смены происходят регулярно.

«Майкл мне как брат. Он, разумеется, был в курсе всего происходящего, как и вся команда, мы говорили об этом. Конечно, в его отсутствие турнир кажется каким-то неестественным, как будто чего-то не хватает. Но смена тренера — неотъемлемая часть карьеры практически любого спортсмена», — говорила Шарапова на первом турнире после расставания с Джойсом в 2011 году.



Шарапова начала работать с Томасом Хогстедтом, а Майкл немного ушёл в тень, хотя продолжал сотрудничать с теннисистками. В частности, в последнее время он помогал Слоан Стивенс и Саманте Кроуфорд.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5139043381535% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BQlh6sWDCNr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Let the currents guide your ❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Victoria Azarenka (@vichka35) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-02-16T20:46:49+00:00">Фев 16 2017 в 12:46 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Скандал с Муратоглу

Зато Джойс громко напомнил о себе в 2016 году во время US Open, выразив сомнения в компетентности тренера Серены Уильямс — Патрика Муратоглу. «Никогда не видел, чтобы тренер, особенно тренер девушки, так быстро давал комментарий после поражения. У него даже не было времени поговорить с Сереной. И он сразу начал находить оправдания для её поражения. Очень некрасивый поступок, на мой взгляд.



Я слышал от уважаемых людей, что на самом деле это он платит Серене, чтобы быть её тренером. После такого интервью я начинаю в это верить. Потому что иначе его бы уже уволили. Я ещё никогда не видел тренера, который бы себя так много рекламировал, как Муратоглу. Он очень долго работает тренером, но при этом реально никому не помог», — написал Джойс в своём «фейсбуке».