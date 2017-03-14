Азаренко готовится вернуться. С тренером от Шараповой
Виктория Азаренко объявила имя тренера, с которым она будет готовиться к возвращению, — им стал бывший наставник Шараповой Майкл Джойс.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Декрет Азаренко
Год назад март в женском теннисе стал месяцем Виктории Азаренко. Белоруска сделала «солнечный дубль», выиграв два крупных турнира в
Двойной триумф в марте вывел её на лидирующие позиции в чемпионской гонке. Казалось, что в 2016-м Виктория способна снова сражаться за первую строчку. Однако затем последовал неудачный грунтовый отрезок и вылет в первом круге «Ролан Гаррос». Только позже стало известно, что Виктория проводила тот матч, уже находясь «в положении».
После «Ролан Гаррос» Азаренко лечила травму колена, но получила сообщение от врача с совсем другим известием — она была беременна. 20 декабря белоруска родила сына, которого назвала Лео Александр. Сама Виктория описала это событие как главную победу в жизни.
На материнство у тенниситки уходит немало времени и сил. «Честно говоря, никакая усталость после тренировок и матчей не сравнится с тем, что я чувствую сейчас. Я выматываюсь настолько, что сил совершенно не остаётся. Играть в теннис куда проще», — призналась Азаренко в интервью Tennis Channel.
Подготовка к возвращению
Сразу после объявления о беременности Виктория постаралась успокоить своих поклонников тем, что планирует возвращение на корт, как только это станет возможно. Она явно скучала по игре. Во время крупных турниров Азаренко нередко появлялась в «Твиттере»: комментировала различные матчи и отвечала на вопросы читателей.
В январе белоруска впервые обозначила примерные даты возвращения. «Мне уже хочется взять в руки ракетку и выйти на корт, бить по мячу. Пока я смирилась с тем, что сейчас не играю, но хочу вернуться как можно скорее. Я действительно большой фанат тенниса, так что пока с удовольствием смотрю матчи, но хочу играть. Я хотела бы вернуться летом. Надеюсь, что буду готова к выступлению на US Open. Может быть, чуть раньше. При этом я хочу быть уверена, что готова вернуться — как физически, так и психологически. Надеюсь, я успею к концу лета», — сказала Виктория.
В феврале бывший
Кто такой Майкл Джойс?
Наверное, прежде всего Майкл Джойс известен как бывший тренер Марии Шараповой. В профиле Майкла в «Твиттере» написано: «Бывший игрок АТР, а сейчас тренирую теннисисток… Да, я знаю, о чём я только думал?». У самого Джойса карьера в теннисе была скромной. Он не поднимался выше 64-го места, не выигрывал титулов, а самым примечательным результатом на «Больших шлемах» стал четвёртый круг на Уимблдоне-1995.
Вместе с Марией он начал работать с US Open-2005. Тогда команду Шараповой покинул Роберт Лэнсдорп, а Джойс был его учеником, и уже он стал путешествовать вместе с Марией. Вместе они проработали больше шести лет, что в принципе достаточно много для женского тура, где тренерские смены происходят регулярно.
«Майкл мне как брат. Он, разумеется, был в курсе всего происходящего, как и вся команда, мы говорили об этом. Конечно, в его отсутствие турнир кажется
Шарапова начала работать с Томасом Хогстедтом, а Майкл немного ушёл в тень, хотя продолжал сотрудничать с теннисистками. В частности, в последнее время он помогал Слоан Стивенс и Саманте Кроуфорд.
Скандал с Муратоглу
Зато Джойс громко напомнил о себе в 2016 году во время US Open, выразив сомнения в компетентности тренера Серены Уильямс — Патрика Муратоглу. «Никогда не видел, чтобы тренер, особенно тренер девушки, так быстро давал комментарий после поражения. У него даже не было времени поговорить с Сереной. И он сразу начал находить оправдания для её поражения. Очень некрасивый поступок, на мой взгляд.
Я слышал от уважаемых людей, что на самом деле это он платит Серене, чтобы быть её тренером. После такого интервью я начинаю в это верить. Потому что иначе его бы уже уволили. Я ещё никогда не видел тренера, который бы себя так много рекламировал, как Муратоглу. Он очень долго работает тренером, но при этом реально никому не помог», — написал Джойс в своём «фейсбуке».
Муратоглу и правда любит внимание со стороны камер. Недаром он работает на «Больших шлемах» и на Eurosport, и на ESPN. Причём без проблем он даёт анализ (до и после матча) на поединки своей подопечной. И всё же слова про то, что он платит американке, которая зарабатывает миллионы, вряд ли соответствуют реальности. Да и вообще продолжения или публичного ответа не последовало. Тем не менее если в этом году Азаренко и Уильямс встретятся на корте, то Джойс явно добавит остроты в этом противостоянии со стороны тренеров.
Но это, конечно, второстепенные моменты. А главной задачей Джойса будет подготовить бывшую первую ракетку мира к возвращению на корт. Майкл работал с Шараповой, когда та пропустила чуть меньше года
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter