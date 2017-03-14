Мирный и Хьюи завершили выступление на турнире в Индиан-Уэллсе

В матче за выход в четвертьфинал парного разряда Мирный и Хьюи уступили бразильско-британскому дуэту Бруно Соарес / Джонатан Маррей — 6:7 (3:7), 3:6. В первой игре белорусско-филиппинский тандем был сильнее болгарина Григора Димитрова и швейцарца Стэна Вавринку — 6:4, 3:6, 10:3.

В одиночном разряде главной сенсацией стало поражение во втором раунде первой ракетки планеты британца Энди Маррея, проигравшего канадскому теннисисту Вашеку Поспишилу, занимающему 129-е место в мировом рейтинге — 4:6, 6:7 (5:7). Правда затем обидчик Маррея и сам зачехлил ракетку, уступив сербу Душану Лайовичу (106-й номер рейтинга АТР) — 7:6 (7:4), 3:6, 5:7.