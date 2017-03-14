Вавринка вышел в 4-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
МОСКВА, 14 мар —
Р-Спорт. Швейцарец Станислас Вавринка пробился в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет почти семь миллионов долларов.
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В матче третьего круга Вавринка (3-й номер посева) обыграл немца Филиппа Кольшрайбера (28) со счетом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
За выход в четвертьфинал соревнований Вавринка поборется с японцем Ёсихито Нисиокой.
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