Анжелик Кербер пробилась в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Вторая ракетка мира, 29-летняя немка Анжелик Кербер, преодолела барьера третьего раунда соревнований BNP Paribas Open, одолев 31-летнюю француженку Полин Парментье, занимающую 62-е место в мировой табели о рангах, — 7/5, 6/3, 7/5.
Спортсменки провели на корте 2 часа 35 минут. После этого поединка счёт в личных противостояниях между спортсменками стал 2:0 в пользу представительницы Германии.
В четвёртом круге турнира в
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