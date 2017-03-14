Анжелик Кербер пробилась в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Спортсменки провели на корте 2 часа 35 минут. После этого поединка счёт в личных противостояниях между спортсменками стал 2:0 в пользу представительницы Германии.

В четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе Анжелик Кербер померится силами с россиянкой Еленой Весниной, которая ранее нанесла поражение венгерке Тимее Бабош.