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14 марта 2017, 0:41 | Теннис | GoTennis.ru

Анжелик Кербер пробилась в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира, 29-летняя немка Анжелик Кербер, преодолела барьера третьего раунда соревнований BNP Paribas Open, одолев 31-летнюю француженку Полин Парментье, занимающую 62-е место в мировой табели о рангах, — 7/5, 6/3, 7/5.

Спортсменки провели на корте 2 часа 35 минут. После этого поединка счёт в личных противостояниях между спортсменками стал 2:0 в пользу представительницы Германии.

В четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе Анжелик Кербер померится силами с россиянкой Еленой Весниной, которая ранее нанесла поражение венгерке Тимее Бабош.
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30-летняя российская теннисистка Елена Веснина, находящаяся на 15-й строчке в мировой классификации, вышла в четвёртый раунд турнира в Индиан-Уэллсе, сломив сопротивление 28-го номера рейтинга WTA, 23-летней венгерки Тимем Бабош, — 6/4, 1/6, 6/4.
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