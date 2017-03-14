BNP Paribas Open. Елена Веснина взяла верх над Тимеей Бабош
30-летняя российская теннисистка Елена Веснина, находящаяся на 15-й строчке в мировой классификации, вышла в четвёртый раунд турнира в
Индиан-Уэллсе, сломив сопротивление 28-го номера рейтинга WTA, 23-летней венгерки Тимем Бабош, — 6/4, 1/6, 6/4.
За 2 часа 16 минут, проведённые на корте, Елена четырежды подавала навылет, реализовала четыре
В борьбе за выход в ¼ финала соревнований в США Елена Веснина сразится либо с немкой Анжелик Кербер, либо с француженкой Полин Парментье.
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