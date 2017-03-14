BNP Paribas Open. Елена Веснина взяла верх над Тимеей Бабош

За 2 часа 16 минут, проведённые на корте, Елена четырежды подавала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и шесть раз ошиблась на подаче, тогда как Тимеа сделала три эйса, четыре брейка и восемь раз ошиблась на подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в ¼ финала соревнований в США Елена Веснина сразится либо с немкой Анжелик Кербер, либо с француженкой Полин Парментье.