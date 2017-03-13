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https://sport.mail.ru/news/tennis/29064215/
13 марта 2017, 23:31 | Теннис | GoTennis.ru

Ирвинг. Теймураз Габашвили успешно стартовал в квалификации «Челленджера»

31-летний российский теннисист Теймураз Габашвили, занимающий 165-ю позицию в мировой табели о рангах, с победы стартовал в квалификации турнира серии «Челленджер» в Ирвинге (США), обыграв 29-летнего бразильца Раони Карвалью, — 6/4, 6/0.

Первая официальная встреча спортсменов длилась 52 минуты. За это время Теймураз сделал один эйс, четыре брейка и две двойные ошибки, а Раони ни разу не подал навылет, не реализовал ни одного брейк-пойнта, но допустил одну ошибку при подаче.

Во втором круге отборочных соревнований Габашвили скрестит ракетки с немцем Тобиасом Камке.
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