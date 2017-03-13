Ирвинг. Теймураз Габашвили успешно стартовал в квалификации «Челленджера»

Первая официальная встреча спортсменов длилась 52 минуты. За это время Теймураз сделал один эйс, четыре брейка и две двойные ошибки, а Раони ни разу не подал навылет, не реализовал ни одного брейк-пойнта, но допустил одну ошибку при подаче.

Во втором круге отборочных соревнований Габашвили скрестит ракетки с немцем Тобиасом Камке.