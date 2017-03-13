Федерер заочно поспорил с Марреем из-за Шараповой

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«Она заплатила за то, что сделала, поэтому я не вижу проблемы. Некоторым это не нравится, другие считают, что она свою дисквалификацию отбыла, и все хорошо, все закончилось. Это очень интересная, но сложная дискуссия. Я уверен, что Мария рада своему возвращению», — сказал швейцарский теннисист.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"I think it's a good debate to have, for sure, but at the same time, you know, it's a tricky one."<br><br>Roger Federer on Maria Sharapova: <a href="https://t.co/xwPMuxoL98">pic.twitter.com/xwPMuxoL98</a></p>— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) <a href="https://twitter.com/BenRothenberg/status/841145389625495554">13 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

1 марта стало известно, что Шарапова, дисквалифицированная за употребление запрещенного вещества, получила wild card на турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Соревнования пройдут с 15 по 21 мая. Решение организаторов турнира раскритиковал британский теннисист Энди Маррей.

29-летняя россиянка планирует вернуться на корт 26 апреля на турнире WTA в Штутгарте. Организаторы Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») не определились, стоит ли давать россиянке приглашение.

В июне 2016-го Шарапова получила двухлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония. 4 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев.