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13 марта 2017, 16:29 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Расписание шестого игрового дня

Понедельник, 13 марта — шестой игровой день турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня состоятся матчи третьего раунда в мужском и женском одиночных разрядах, а также пройдут встречи парных соревнований.

Понедельник 13 марта — шестой игровой день турнира BNP Paribas <span class=error>Open</span> в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> (США). Сегодня состоятся матчи третьего раунда в мужском и женском одиночных разрядах а также пройдут встречи парных соревнований. Увеличить
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На корты спорткомплекса Indian Wells Tennis Garden выйдет лишь одна представительница России — Елена Веснина.

BNP Paribas Open. Понедельник, 13 марта 2017 года

Stadium 1. Начало в 11:00 (22:00 по московскому времени)
Полин Парментье (Франция) — Анжелик Кербер (Германия)

Не ранее 13:00 (01:00)
Миша Зверев (Германия) — Доминик Тим (Австрия)

Далее
Люси Шафаржова (Чехия) — Винус Уильямс (США)

Далее
Стэн Вавринка (Швейцария) — Филипп Кольшрайбер (Германия)

Не ранее 19:00 (07:00)
Мэдисон Киз (США) — Наоми Осака (Япония).
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