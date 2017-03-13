BNP Paribas Open. Расписание шестого игрового дня

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На корты спорткомплекса Indian Wells Tennis Garden выйдет лишь одна представительница России — Елена Веснина.



BNP Paribas Open. Понедельник, 13 марта 2017 года



Stadium 1. Начало в 11:00 (22:00 по московскому времени)

Полин Парментье (Франция) — Анжелик Кербер (Германия)



Не ранее 13:00 (01:00)

Миша Зверев (Германия) — Доминик Тим (Австрия)



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Люси Шафаржова (Чехия) — Винус Уильямс (США)



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Стэн Вавринка (Швейцария) — Филипп Кольшрайбер (Германия)



Не ранее 19:00 (07:00)

Мэдисон Киз (США) — Наоми Осака (Япония).