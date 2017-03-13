Владимир Дмитриев претендует на пост президента Европейской ассоциации тенниса

Выборы нового руководства Tennis Europe запланированы в рамках генеральной ассамблеи ассоциации, которая пройдет в Сочи 23—25 марта . В работе ассамблеи примут участие более 160 иностранных представителей национальных федераций, а также руководство Международной федерации тенниса (ITF).

Претенденты, которые будут участвовать в выборах президента и членов совета директоров организации, будут избраны на 3 года (2017−2020). Новый президент организации займет место Жака Дюпре, который покидает свой пост после 9 лет работы во главе Tennis Europe.

Помимо Дмитриева, на пост президента Tennis Europe претендуют Горан Джокович (Сербия), Луизанна Фод (Италия), Предраг Стойчевич (Хорватия) и Матти Виртанен (Финляндия).