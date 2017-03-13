Владимир Дмитриев претендует на пост президента Европейской ассоциации тенниса
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт. Председатель попечительского совета Федерации тенниса России (ФТР) Владимир Дмитриев претендует на пост президента Европейской ассоциации тенниса (Tennis Europe), сообщается на официальном сайте ФТР.
Выборы нового руководства Tennis Europe запланированы в рамках генеральной ассамблеи ассоциации, которая пройдет в Сочи
Претенденты, которые будут участвовать в выборах президента и членов совета директоров организации, будут избраны на 3 года (2017−2020). Новый президент организации займет место Жака Дюпре, который покидает свой пост после 9 лет работы во главе Tennis Europe.
Помимо Дмитриева, на пост президента Tennis Europe претендуют Горан Джокович (Сербия), Луизанна Фод (Италия), Предраг Стойчевич (Хорватия) и Матти Виртанен (Финляндия).
Кандидаты в члены совета директоров: Кенет Бергбом (Швеция), Луизанна Фод (Италия), Аллар Хинт (Эстония), Разван Иту (Румыния), Кристиан Йолиссэн (Швейцария), Иво Кадерка (Чехия), Павел Лисовцев (Израиль), Дэвид Роулинсон (Великобритания), Аттила Рихтер (Венгрия), Хосе Антонио Сенс Де Брото (Испания),
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