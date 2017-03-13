Элина Свитолина: Все мои мысли о концерте «Океана Эльзы», о матче я подумаю потом

«У Мугурусы сегодня было очень сложный матч, однако я пока не думаю о поединке, который нам предстоит. Сегодня я пойду на концерт прекрасной украинской группы “Океан Эльзы”, который будет в Лос-Анджелесе. Так что пока все мои мысли о нём. Впереди меня ждёт целый день отдыха, так что о матч я подумаю потом», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.