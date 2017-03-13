Элина Свитолина: Все мои мысли о концерте «Океана Эльзы», о матче я подумаю потом
Украинка Элина Свитолина рассказала, чем она планирует заняться после матча третьего круга турнира в
Индиан-Уэллсе.
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«У Мугурусы сегодня было очень сложный матч, однако я пока не думаю о поединке, который нам предстоит. Сегодня я пойду на концерт прекрасной украинской группы “Океан Эльзы”, который будет в
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