Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29059784/
13 марта 2017, 16:02 | Теннис | GoTennis.ru

Элина Свитолина: Все мои мысли о концерте «Океана Эльзы», о матче я подумаю потом

Украинка Элина Свитолина рассказала, чем она планирует заняться после матча третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе.

Украинка <span class=error>Элина</span> Свитолина рассказала чем она планирует заняться после матча третьего круга турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«У Мугурусы сегодня было очень сложный матч, однако я пока не думаю о поединке, который нам предстоит. Сегодня я пойду на концерт прекрасной украинской группы “Океан Эльзы”, который будет в Лос-Анджелесе. Так что пока все мои мысли о нём. Впереди меня ждёт целый день отдыха, так что о матч я подумаю потом», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

BNP Paribas Open. Расписание шестого игрового дня

BNP Paribas Open. Расписание шестого игрового дня

Понедельник, 13 марта — шестой игровой день турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня состоятся матчи третьего раунда в мужском и женском одиночных разрядах, а также пройдут встречи парных соревнований.
Еще 7 новостей  Все новости
13 марта

Владимир Дмитриев примет участие в выборах на пост президента Tennis Europe

Рафаэль Надаль: В недалёком будущем теннису потребуются какие-то изменения

BNP Paribas Open. Расписание шестого игрового дня