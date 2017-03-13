Элина Свитолина: Рада, что продолжаю движение вперёд

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«Стараюсь не задумываться о том, демонстрирую ли я сейчас лучший теннис в своей жизни. Добилась ряда поставленных целей и рада, что могу двигаться вперёд.

Каждая встреча — это отдельная история. Конечно, в последнее время у меня накопилось много таких историй. В данный момент стараюсь наслаждаться тем, что у меня есть.

После соревнований в Майами сделаю паузу. Пообщаемся с командой, обсудим результаты и выделим те элементы, над которыми ещё нужно поработать. В межсезонье мы поступили именно таким образом, и это принесло успех, — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.