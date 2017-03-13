Сегодня день рождения у Томаса Энквиста!
Сегодня свой 43-й день рождения отмечает шведский теннисист Томас Энквист. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Томаса и желает ему достижения новых высот в жизни вне тенниса.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Карл Йохан Томас Энквист родился Стокгольме (Швеция), а в данный момент проживает в
В 1991 году Томас выиграл два юниорских «мэйджора» — Australian Open и Уимблдон, став благодаря этому первой ракеткой мира среди юниоров. В том же году теннисист перешёл в профессионалы.
В 1995 году Томас совершил рывок с 60-го на седьмое место мирового рейтинга, став лауреатом ежегодной награды АТР в номинации «Прогресс года». В активе Энквиста значатся 19 титулов в одиночном и один — в парном разряде. Лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» стал выход в финал Australian Open в 1999 году.
Финальный матч Australian Open-1999 между Евгением Кафельниковым и Томасом Энквистом.
15 ноября 1999 года Томас поднялся на четвёртое место мирового рейтинга — самое высокое в своей карьере. Профессиональные выступления игрок завершил в 2006 году, заработав в общей сложности $10,461,641 призовых.
В настоящее время Энквист регулярно принимает участие в различных ветеранских турнирах, выступает в серии ATP Champions Tour, а также в Международной теннисной
В апреле минувшего года стал наставником латышского теннисиста Эрнеста Гулбиса, однако данное сотрудничество продлилсь немногим более месяца.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter