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https://sport.mail.ru/news/tennis/29057826/
13 марта 2017, 14:06 | Теннис | УНИАН

Свитолина одержала 15-ю победу подряд и вышла в 1/8 финала Индиан-Уэллса

В Индиан-Уэллсе (США) состоялся матч 3-го круга теннисного турнира BNP Paribas Open-2017, в котором украинка Элина Свитолина разгромила Дарью Гаврилову из Австралии, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинская теннисистка продолжает свою победную серию. Увеличить
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Матч завершился со счетом 6:2, 6:1.

Соперницы провели на корте всего 1 час и 4 минуты и все это время украинка имела полное преимущество.

Свитолина совершила всего одну двойную ошибку (три у соперницы), подала 68 процентов первых подач (62), выиграла 22/38 (58%) розыгрышей мяча на первых подачах (8/23 (35%)), выиграла 11/18 (61%) розыгрышей мяча на второй подаче (3/14 (21%)), реализовала 6/6 (100%) брейк-поинтов, в то время как у соперница 2/4 (50%).

Всего в матче было 93 розыгрыша мяча, из которых 59 (63%) выиграла Свитолина и 34 (37%) — Гаврилова.

В 1/8 финала 10-я ракетка мира Свитолина сыграет с 7-й в мировом рейтинге Гарбинье Мугурузой из Испании. Матч состоится в ночь на среду, 15 марта, по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 19 марта.

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Свитолина: Стараюсь отдавать сто процентов себя в каждой игре

Свитолина: Стараюсь отдавать сто процентов себя в каждой игре

10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от своей 14-матчевой победной серии и турнира в Индиан-Уэллсе, где ей сегодня предстоит сыграть в матче третьего круга с Дарьей Гавриловой из Австралии.
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