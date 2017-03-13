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13 марта 2017, 14:10 | Теннис | GoTennis.ru

Пресс-служба WTA: Шарапова может запрашивать и получать неограниченное количество wild card

На официальном сайте WTA появилось разъяснение, касающееся выступления россиянки Марии Шараповой на турнире в Штутгарте в апреле текущего года.

На официальном сайте WTA появилось разъяснение касающееся выступления россиянки Марии <span class=error>Шараповой</span> на турнире в Штутгарте в апреле текущего года. Увеличить
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«Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова сможет принимать участие в турнирах WTA после истечения срока её 15-месячной дисквалификации 26-го апреля 2017 года.

Являясь чемпионкой «мэйджоров», а также Итогового турнира WTA, она может запрашивать и получать неограниченное количество wild card, в том числе и на соревнования в Штутгарте, где она проведёт свой первый матч после дисквалификации.

Согласно правилам WTA, Шарапова имеет право участвовать в турнире, который выпадает на неделю, когда заканчивается её дисквалификация, если её первый матч выпадает на день, когда дисквалификация уже не действует, или на любой последующий.

Участницы первого круга турнира в Штутгарте обычно выступают на протяжении трёх дней, а это значит, что Шарапова может принять предоставленную ей wild card и провести свой первый матч в среду, 26-го апреля, — пояснила пресс-служба WTA.
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