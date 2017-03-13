Федерер: Шарапова заплатила за то, что сделала. Это всё, что можно сказать

Бывшая первая ракетка мира получила «уайлд кард» на турниры в Штутгарте, Риме и Мадриде, что вызвало недовольство у ряда игроков.



«Это непростая ситуация. Что вы хотите услышать? Как вы сказали, такого раньше ещё не было. С этим ничего не поделаешь. Кому-то это понравится, кому-то — нет. Она заплатила за то, что сделала. Это всё, что можно сказать.



Я вижу спор между игроками по ситуации с “уайлд кард”. Некоторым это не нравится. Некоторые считают, что она своё наказание уже отбыла. Сейчас уже всё нормально, всё закончилось.



Потенциально это правило можно будет пересмотреть, чтобы только турниры или один директор турнира решал, что Мария или кто-то другой заслуживает “уайлд кард” после дисквалификации. Или “уайлд кард” на определённых турнирах вообще не должны быть частью уравнения? Я не уверен. Мне кажется, это хорошая тема для споров, но в то же время непростая. И я уверен, что она рада тому, что возвращается в тур», — цитирует Федерера журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».