Федерер: Шарапова заплатила за то, что сделала. Это всё, что можно сказать
Швейцарец Роджер Федерер рассказал о своём отношении к возвращению в тур россиянки Марии Шараповой, которая была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония.
Бывшая первая ракетка мира получила «уайлд кард» на турниры в Штутгарте, Риме и Мадриде, что вызвало недовольство у ряда игроков.
«Это непростая ситуация. Что вы хотите услышать? Как вы сказали, такого раньше ещё не было. С этим ничего не поделаешь.
Я вижу спор между игроками по ситуации с “уайлд кард”. Некоторым это не нравится. Некоторые считают, что она своё наказание уже отбыла. Сейчас уже всё нормально, всё закончилось.
Потенциально это правило можно будет пересмотреть, чтобы только турниры или один директор турнира решал, что Мария или
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