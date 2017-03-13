Новым тренером Виктории Азаренко будет американский специалист Майкл Джойс
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая белорусская теннисистка Виктория Азаренко объявила в соцсетях, что ее новым тренером будет американский специалист Майкл Джойс, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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44-летний Майкл Джойс давно известен в мире тенниса, в частности, с 2005 по 2011 год был наставником
Сейчас Виктория Азаренко занимает 17-е место в рейтинге WTA. В декабре 2016 года она родила сына и планирует вернуться в теннисный тур на открытом чемпионате США, который стартует 28 августа в
Ветеран белорусского тенниса Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи на этой неделе выступают на турнире категории «Премьер» в американском
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