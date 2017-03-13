Новым тренером Виктории Азаренко будет американский специалист Майкл Джойс

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44-летний Майкл Джойс давно известен в мире тенниса, в частности, с 2005 по 2011 год был наставником экс-первой ракетки планеты российской теннисистки Марии Шараповой. Под его началом она выиграла более десятка турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), в числе которых два из серии «Большого шлема» — US Open-2006 и Australian Open-2008.

Сейчас Виктория Азаренко занимает 17-е место в рейтинге WTA. В декабре 2016 года она родила сына и планирует вернуться в теннисный тур на открытом чемпионате США, который стартует 28 августа в Нью-Йорке.