Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29056511/
13 марта 2017, 12:43 | Теннис | БЕЛТА

Новым тренером Виктории Азаренко будет американский специалист Майкл Джойс

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая белорусская теннисистка Виктория Азаренко объявила в соцсетях, что ее новым тренером будет американский специалист Майкл Джойс, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>13 марта Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Ведущая белорусская теннисистка Виктория <span class=error>Азаренко</span> объявила в <span class=error>соцсетях</span> что ее новым тренером будет американский специалист Майкл <span class=error>Джойс</span> сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

44-летний Майкл Джойс давно известен в мире тенниса, в частности, с 2005 по 2011 год был наставником экс-первой ракетки планеты российской теннисистки Марии Шараповой. Под его началом она выиграла более десятка турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), в числе которых два из серии «Большого шлема» — US Open-2006 и Australian Open-2008.

Сейчас Виктория Азаренко занимает 17-е место в рейтинге WTA. В декабре 2016 года она родила сына и планирует вернуться в теннисный тур на открытом чемпионате США, который стартует 28 августа в Нью-Йорке.

Ветеран белорусского тенниса Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи на этой неделе выступают на турнире категории «Премьер» в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — $7 млн). В стартовом матче парного разряда Мирный и Хьюи переиграли болгарского теннисиста Григора Димитрова и швейцарца Стэна Вавринку — 6:4, 3:6, 10:3 и теперь встретятся с бразильско-британским дуэтом Бруно Соарес / Джонатан Маррей.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Виктория Азаренко будет тренироваться под руководством бывшего наставника Марии Шараповой

Виктория Азаренко будет тренироваться под руководством бывшего наставника Марии Шараповой

Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко по возвращении в ВТА-тур будет работать с американским тренером Майклом Джойсом, который с 2005 по 2011 год был наставником пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой.
Еще 7 новостей  Все новости
28 февраля

Они нас убьют: 12 бактерий опасных для здоровья человека

Медики провели исследование привычек и образа жизни белорусов

Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2017 года