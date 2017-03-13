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https://sport.mail.ru/news/tennis/29056012/
13 марта 2017, 12:16 | Теннис | ТАСС

WTA подтвердила право Шараповой выступить на турнире в Штутгарте в апреле

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова сможет принять участие в турнире, стартующем на той же неделе, когда истекает срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в заявлении Женской теннисной ассоциации (WTA).

Россиянка сможет принять участие в турнире стартующем на той же неделе когда истекает срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Увеличить
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В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест, в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Дисквалификация россиянки завершается 26 апреля, она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте (22—30 апреля), организаторы которого предоставили россиянке wild card («специальное приглашение»).

«Победительница пяти турниров серии Большого шлема Мария Шарапова получила возможность сыграть на турнире WTA 26 апреля после 15-месячной дисквалификации, — говорится в заявлении WTA. — Как победительница турниров Большого шлема и итогового чемпионата WTA Шарапова может запрашивать и получать неограниченное количество wild card, в том числе и на турнир в Штутгарте.

Правила WTA и теннисной антидопинговой программы позволяют ей принять участие в турнире на неделе, когда заканчивается ее дисквалификация, при условии, что она проведет первый матч не раньше окончания дисквалификации, поэтому Шарапова может играть с 26 апреля".

Ранее бывшая первая «ракетка» мира датчанка Каролин Возняцки заявила, что участие Шараповой в турнире в Штутгарте можно расценить как неуважение к другим игрокам, поскольку он начнется до истечения срока дисквалификации россиянки.
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