WTA подтвердила право Шараповой выступить на турнире в Штутгарте в апреле
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова сможет принять участие в турнире, стартующем на той же неделе, когда истекает срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в заявлении Женской теннисной ассоциации (WTA).
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В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла
«Победительница пяти турниров серии Большого шлема Мария Шарапова получила возможность сыграть на турнире WTA 26 апреля после 15-месячной дисквалификации, — говорится в заявлении WTA. — Как победительница турниров Большого шлема и итогового чемпионата WTA Шарапова может запрашивать и получать неограниченное количество wild card, в том числе и на турнир в Штутгарте.
Правила WTA и теннисной антидопинговой программы позволяют ей принять участие в турнире на неделе, когда заканчивается ее дисквалификация, при условии, что она проведет первый матч не раньше окончания дисквалификации, поэтому Шарапова может играть с 26 апреля".
Ранее бывшая первая «ракетка» мира датчанка Каролин Возняцки заявила, что участие Шараповой в турнире в Штутгарте можно расценить как неуважение к другим игрокам, поскольку он начнется до истечения срока дисквалификации россиянки.
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