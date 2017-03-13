Роджер Федерер: Колено меня больше не беспокоит, и это здорово

«Я очень доволен своим выступлением. Колено меня больше не беспокоит, и это здорово. Мне больше не нужно это обсуждать. Последний матч прошёл просто замечательно, и я рад, что вышел в третий круг соревнований. Однако следующий соперник будет уже другим, так что мне вновь придётся адаптироваться.

Меня восхищают теннисисты, которые начинают демонстрировать высокие результаты на поздних этапах своей карьеры, но при этом не теряют любовь к игре. Здорово наблюдать за тем, как Робер добивается успеха и соперничает с лучшими игроками на центральных аренах. Это служит отличной мотивацией для других: ведь надо продолжать работать над собой, и тогда возраст станет лишь цифрой, — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.