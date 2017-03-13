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https://sport.mail.ru/news/tennis/29054929/
13 марта 2017, 11:10 | Теннис | GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Сэм Куэрри покидает соревнования

Американский теннисист Сэм Куэрри не смог преодолеть барьер второго раунда «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, проиграв в трёх партиях своему соотечественнику Дональду Янгу, — 3/6, 6/3, 3/6.

Американский теннисист Сэм <span class=error>Куэрри</span> не смог преодолеть барьер второго раунда <span class=error>Мастерса</span> в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> проиграв в трёх партиях своему соотечественнику <span class=error>Дональду</span> <span class=error>Янгу</span> — 3/6 6/3 3/6. Увеличить
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За 1 час 32 минуты, проведённые на корте, 26-я ракетка мира, 29-летний Куэрри, один раз взял подачу соперника, сделал семь эйсов и две двойные ошибки. 27-летний Дональд, занимающий 60-ю позицию в мировой классификации, реализовал два брейк-пойнта, совершил шесть эйсов четырежды ошибался при подаче. Прежде между собой игроки не встречались.

В третьем круге турнира BNP Paribas Open Янг померится силами с французом Люкой Пуйе.
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