Индиан-Уэллс. Сэм Куэрри покидает соревнования
Американский теннисист Сэм Куэрри не смог преодолеть барьер второго раунда «Мастерса» в
Индиан-Уэллсе, проиграв в трёх партиях своему соотечественнику Дональду Янгу, — 3/6, 6/3, 3/6.
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За 1 час 32 минуты, проведённые на корте, 26-я ракетка мира, 29-летний Куэрри, один раз взял подачу соперника, сделал семь эйсов и две двойные ошибки. 27-летний Дональд, занимающий 60-ю позицию в мировой классификации, реализовал два
В третьем круге турнира BNP Paribas Open Янг померится силами с французом Люкой Пуйе.
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