Индиан-Уэллс. Сэм Куэрри покидает соревнования

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За 1 час 32 минуты, проведённые на корте, 26-я ракетка мира, 29-летний Куэрри, один раз взял подачу соперника, сделал семь эйсов и две двойные ошибки. 27-летний Дональд, занимающий 60-ю позицию в мировой классификации, реализовал два брейк-пойнта, совершил шесть эйсов четырежды ошибался при подаче. Прежде между собой игроки не встречались.

В третьем круге турнира BNP Paribas Open Янг померится силами с французом Люкой Пуйе.