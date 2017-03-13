BNP Paribas Open. Фернандо Вердаско сломил сопротивление Пьера-Юге Эрбера

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За 1 час 16 минут матча 33-летний Вердаско ни разу не подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал три брейка, а его 25-летний оппонент выполнил шесть эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

В третьем раунде соревнований BNP Paribas Open Вердаско сыграет со своим соотечественником Рафаэлем Надалем.