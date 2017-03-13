BNP Paribas Open. Фернандо Вердаско сломил сопротивление Пьера-Юге Эрбера
29-я ракетка мира, испанец Фернандо Вердаско, взял верх над французом
Пьером-Юге Эрбером, занимающим 74-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (5), 6/1 во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 16 минут матча 33-летний Вердаско ни разу не подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал три брейка, а его 25-летний оппонент выполнил шесть эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал один
В третьем раунде соревнований BNP Paribas Open Вердаско сыграет со своим соотечественником Рафаэлем Надалем.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter