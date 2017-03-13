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https://sport.mail.ru/news/tennis/29054928/
13 марта 2017, 11:09 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Фернандо Вердаско сломил сопротивление Пьера-Юге Эрбера

29-я ракетка мира, испанец Фернандо Вердаско, взял верх над французом Пьером-Юге Эрбером, занимающим 74-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (5), 6/1 во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

29-я ракетка мира испанец <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Вердаско</span> взял верх над французом <nobr>Пьером-Юге</nobr> <span class=error>Эрбером</span> занимающим 74-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/6 (5) 6/1 во втором круге <span class=error>Мастерса</span> в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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За 1 час 16 минут матча 33-летний Вердаско ни разу не подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал три брейка, а его 25-летний оппонент выполнил шесть эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

В третьем раунде соревнований BNP Paribas Open Вердаско сыграет со своим соотечественником Рафаэлем Надалем.
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