Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29054927/
13 марта 2017, 11:08 | Теннис | GoTennis.ru

Автобиография Марии Шараповой выйдет осенью (видео)

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала об окончании съёмок для обложки своей автобиографии.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> рассказала об окончании съёмок для обложки своей автобиографии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Завершила съёмки для обложки. Невероятно рада, что вы её увидите! Мои мемуары выйдут в сентябре», — написала Мария в своём микробоге на сервисе Twitter.

Напомним, что в данный момент Шарапова отбывает дисквалификацию за употребление запрещённого вещества мельдония, которая закончится 26 апреля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
13 марта

Автобиография Марии Шараповой выйдет осенью (видео)

BNP Paribas Open. Фернандо Вердаско сломил сопротивление Пьера-Юге Эрбера

Индиан-Уэллс. Сэм Куэрри покидает соревнования