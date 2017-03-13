Автобиография Марии Шараповой выйдет осенью (видео)

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«Завершила съёмки для обложки. Невероятно рада, что вы её увидите! Мои мемуары выйдут в сентябре», — написала Мария в своём микробоге на сервисе Twitter.

Напомним, что в данный момент Шарапова отбывает дисквалификацию за употребление запрещённого вещества мельдония, которая закончится 26 апреля.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">That's a wrap! My memoir out this September. ??? <a href="https://t.co/0m8S9Ek2QB">pic.twitter.com/0m8S9Ek2QB</a></p>— Maria Sharapova (@MariaSharapova) <a href="https://twitter.com/MariaSharapova/status/841083321333374976">13 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>