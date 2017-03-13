Автобиография Марии Шараповой выйдет осенью (видео)
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала об окончании съёмок для обложки своей автобиографии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Завершила съёмки для обложки. Невероятно рада, что вы её увидите! Мои мемуары выйдут в сентябре», — написала Мария в своём микробоге на сервисе Twitter.
Напомним, что в данный момент Шарапова отбывает дисквалификацию за употребление запрещённого вещества мельдония, которая закончится 26 апреля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter