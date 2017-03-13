Джек Сок одержал победу во втором раунде турнира в Индиан-Уэллсе

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Матч продолжался 1 час 40 минут. 18-й номер рейтинга АТР, 24-летний Джек, сделал два брейка и пять эйсов, пять раз ошибившись при подаче. Его ровесник Лааксонен, находящийся на 123-й строчке мировой табели о рангах, трижды брал подачу оппонента, совершил три эйса и пять двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

В третьем раунде турнира BNP Paribas Open Сок будет противостоять болгарину Григору Димитрову.