Стив Джонсон преодолел барьер второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
27-я ракетка мира, американец Стив Джонсон, одолел представителя ЮАР Кевина Андерсона, занимающего 79-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 3/6, 7/6 (4) и вышел в третий круг соревнований в
Индиан-Уэллсе.
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Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. За это время они допустили по четыре двойные ошибки и реализовали по одному
В третьем раунде турнира BNP Paribas Open Джонсон сразится с швейцарцем Роджером Федерером.
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