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13 марта 2017, 10:41 | Теннис | GoTennis.ru

Стив Джонсон преодолел барьер второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

27-я ракетка мира, американец Стив Джонсон, одолел представителя ЮАР Кевина Андерсона, занимающего 79-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 3/6, 7/6 (4) и вышел в третий круг соревнований в Индиан-Уэллсе.

27-я ракетка мира американец <span class=error>Стив</span> <span class=error>Джонсон</span> одолел представителя ЮАР <span class=error>Кевина</span> Андерсона занимающего 79-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/4 3/6 7/6 (4) и вышел в третий круг соревнований в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. За это время они допустили по четыре двойные ошибки и реализовали по одному брейк-пойнту. При этом 27-летний Джонсон сделал 17 эйсов, а 30-летний Андерсон — 15. Теперь счёт в личных встречах стал 4:4.

В третьем раунде турнира BNP Paribas Open Джонсон сразится с швейцарцем Роджером Федерером.
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