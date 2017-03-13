Стив Джонсон преодолел барьер второго круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

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Теннисисты провели на корте 2 часа 14 минут. За это время они допустили по четыре двойные ошибки и реализовали по одному брейк-пойнту. При этом 27-летний Джонсон сделал 17 эйсов, а 30-летний Андерсон — 15. Теперь счёт в личных встречах стал 4:4.

В третьем раунде турнира BNP Paribas Open Джонсон сразится с швейцарцем Роджером Федерером.