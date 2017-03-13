BNP Paribas Open. Элина Свитолина отдала Дарье Гавриловой лишь три гейма

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Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За это время они ни разу не подали навылет. При этом 22-летняя Свитолина один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 23-летняя Гаврилова допустила три двойные ошибки и сделала два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 4:2 в пользу украинки.