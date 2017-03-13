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https://sport.mail.ru/news/tennis/29054248/
13 марта 2017, 10:25 | Теннис | GoTennis.ru

BNP Paribas Open. Элина Свитолина отдала Дарье Гавриловой лишь три гейма

Десятая ракетка мира, украинка Элина Свитолина, нанесла поражение австралийке Дарье Гавриловой, занимающей 27-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/1 в третьем круге соревнований BNP Paribas Open.

Десятая ракетка мира украинка <span class=error>Элина</span> Свитолина нанесла поражение австралийке Дарье <span class=error>Гавриловой</span> занимающей 27-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/2 6/1 в третьем круге соревнований BNP Paribas <span class=error>Open</span>. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За это время они ни разу не подали навылет. При этом 22-летняя Свитолина один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 23-летняя Гаврилова допустила три двойные ошибки и сделала два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 4:2 в пользу украинки.

За выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе Свитолина поспорит с испанкой Гарбин Мугурусой.
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