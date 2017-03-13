BNP Paribas Open. Элина Свитолина отдала Дарье Гавриловой лишь три гейма
Десятая ракетка мира, украинка Элина Свитолина, нанесла поражение австралийке Дарье Гавриловой, занимающей 27-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/1 в третьем круге соревнований BNP Paribas Open.
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Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты. За это время они ни разу не подали навылет. При этом 22-летняя Свитолина один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть
За выход в четвертьфинал турнира в
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