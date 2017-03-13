Марин Чилич завершил выступление на турнире BNP Paribas Open
Хорватский теннисист Марин Чилич не смог преодолеть барьер второго круга «Мастерса» в
Индиан-Уэллсе, проиграв в трёх сетах американцу Тэйлору Фритцу, — 6/4, 5/7, 4/6.
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Поединок продлился 2 часа 17 минут. Седьмая ракетка мира, 28-летний Чилич, пять раз брал подачу соперника, совершил 11 эйсов и восемь двойных ошибок. 19-летний Фритц, занимающий 136-ю позицию в мировой классификации, записал в свой актив шесть брейков и десять эйсов, трижды ошибившись при подаче. Это была первая очная встреча игроков.
В третьем раунде соревнований BNP Paribas Open Фритц сыграет с Малеком Жазири из Туниса.
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