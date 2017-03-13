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https://sport.mail.ru/news/tennis/29054032/
13 марта 2017, 10:15 | Теннис | GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Доминика Цибулкова одержала волевую победу над Кристиной Плишковой

Пятая ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, переиграла чешку Кристину Плишкову, занимающую 54-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 7/6 (5), 7/6 (4) в третьем раунде турнира BNP Paribas Open.

Пятая ракетка мира словачка <span class=error>Доминика</span> Цибулкова переиграла чешку Кристину <span class=error>Плишкову</span> занимающую 54-ю строчку рейтинга WTA со счётом 2/6 7/6 (5) 7/6 (4) в третьем раунде турнира BNP Paribas <span class=error>Open</span>. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 48 минут. За это время 27-летняя Цибулкова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала три брейка, а 24-летняя Плишкова выполнила 18 эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В четвёртом круге соревнований в Индиан-Уэллсе Цибулкова померится силами с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
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