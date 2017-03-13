Индиан-Уэллс. Доминика Цибулкова одержала волевую победу над Кристиной Плишковой

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Матч продолжался 2 часа 48 минут. За это время 27-летняя Цибулкова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала три брейка, а 24-летняя Плишкова выполнила 18 эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Это была первая официальная встреча спортсменок.