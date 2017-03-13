Индиан-Уэллс. Доминика Цибулкова одержала волевую победу над Кристиной Плишковой
Пятая ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, переиграла чешку Кристину Плишкову, занимающую 54-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 7/6 (5), 7/6 (4) в третьем раунде турнира BNP Paribas Open.
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Матч продолжался 2 часа 48 минут. За это время 27-летняя Цибулкова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала три брейка, а 24-летняя Плишкова выполнила 18 эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять
В четвёртом круге соревнований в
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