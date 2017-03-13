Индиан-Уэллс. Ник Киргиос выиграл стартовый поединок на турнире
Австралийский теннисист Ник Киргиос прошёл в третий раунд турнира в
Индиан-Уэллсе, обыграв в двух сетах аргентинца Орасио Себальоса, — 6/3, 6/4.
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Матч продлился 1 час 11 минут. 16-я ракетка мира, 21-летний Ник, реализовал два
В поединке за выход в 1/8 финала соревнований BNP Paribas Open Киргиос сразится с немцем Александром Зверевым.
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