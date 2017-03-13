Индиан-Уэллс. Ник Киргиос выиграл стартовый поединок на турнире

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Матч продлился 1 час 11 минут. 16-я ракетка мира, 21-летний Ник, реализовал два брейк-пойнта и десять раз подавал навылет. 31-летний Себальос, занимающий 73-е место в рейтинге АТР, совершил четыре эйса и две двойные ошибки. Австралиец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В поединке за выход в 1/8 финала соревнований BNP Paribas Open Киргиос сразится с немцем Александром Зверевым.