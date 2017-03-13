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https://sport.mail.ru/news/tennis/29054030/
13 марта 2017, 10:14 | Теннис | GoTennis.ru

Гарбин Мугуруса стала участницей четвёртого круга соревнований в Индиан-Уэллсе

Седьмая ракетка мира, испанка Гарбин Мугуруса, одержала победу над американкой Кайлой Дэй, занимающей 175-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 7/5, 6/2 и вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе.

Седьмая ракетка мира испанка <span class=error>Гарбин</span> Мугуруса одержала победу над американкой <span class=error>Кайлой</span> <span class=error>Дэй</span> занимающей 175-ю строчку рейтинга WTA со счётом 3/6 7/5 6/2 и вышла в четвёртый круг турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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Встреча длилась 2 часа 4 минуты. За это время 23-летняя Мугуруса сделала три эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её 17-летняя соперница четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала два брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В 1/8 финала соревнований BNP Paribas Open Мугуруса скрестит ракетки с украинкой Элиной Свитолиной.
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