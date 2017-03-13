Гарбин Мугуруса стала участницей четвёртого круга соревнований в Индиан-Уэллсе
Седьмая ракетка мира, испанка Гарбин Мугуруса, одержала победу над американкой Кайлой Дэй, занимающей 175-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 7/5, 6/2 и вышла в четвёртый круг турнира в
Индиан-Уэллсе.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча длилась 2 часа 4 минуты. За это время 23-летняя Мугуруса сделала три эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала четыре
В 1/8 финала соревнований BNP Paribas Open Мугуруса скрестит ракетки с украинкой Элиной Свитолиной.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter