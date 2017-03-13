Гарбин Мугуруса стала участницей четвёртого круга соревнований в Индиан-Уэллсе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча длилась 2 часа 4 минуты. За это время 23-летняя Мугуруса сделала три эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её 17-летняя соперница четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала два брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В 1/8 финала соревнований BNP Paribas Open Мугуруса скрестит ракетки с украинкой Элиной Свитолиной.