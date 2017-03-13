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https://sport.mail.ru/news/tennis/29053830/
13 марта 2017, 10:13 | Теннис | GoTennis.ru

Хуан Мартин Дель Потро прошёл во второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро преодолел барьер второго раунда турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в двух сетах своего соотечественника Федерико Дельбониса, — 7/6 (5), 6/3.

Аргентинский теннисист Хуан <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Дель</span> <span class=error>Потро</span> преодолел барьер второго раунда турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> обыграв в двух сетах своего соотечественника <span class=error>Федерико</span> Дельбониса — 7/6 (5) 6/3. Увеличить
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За 1 час 51 минуту, проведённые на корте, 35-й номер рейтинга АТР, 28-летний Хуан Мартин, реализовал два брейк-пойнта, сделал 11 эйсов и дважды ошибался при подаче. 26-летний Дельбонис, занимающий 49-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, совершил три эйса и шесть двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Дель Потро выступит против серба Новака Джоковича.
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