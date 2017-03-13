Хуан Мартин Дель Потро прошёл во второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро преодолел барьер второго раунда турнира в
Индиан-Уэллсе, обыграв в двух сетах своего соотечественника Федерико Дельбониса, — 7/6 (5), 6/3.
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За 1 час 51 минуту, проведённые на корте, 35-й номер рейтинга АТР, 28-летний Хуан Мартин, реализовал два
В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Дель Потро выступит против серба Новака Джоковича.
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