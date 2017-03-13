Хуан Мартин Дель Потро прошёл во второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

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За 1 час 51 минуту, проведённые на корте, 35-й номер рейтинга АТР, 28-летний Хуан Мартин, реализовал два брейк-пойнта, сделал 11 эйсов и дважды ошибался при подаче. 26-летний Дельбонис, занимающий 49-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, совершил три эйса и шесть двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

В третьем круге соревнований BNP Paribas Open Дель Потро выступит против серба Новака Джоковича.