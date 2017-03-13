Индиан-Уэллс. Роджер Федерер отдал Стефану Роберу только три гейма
Швейцарский теннисист Роджер Федерер преодолел барьер второго раунда «Мастерса» в
Индиан-Уэллсе, переиграв в двух сетах француза Стефана Робера, — 6/2, 6/1.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 51 минуту, проведённую на корте, десятая ракетка мира, 35-летний Роджер, записал в свой актив пять брейков и четыре эйса, один раз ошибившись при подаче. 36-летний Робер, занимающий 81-е место в рейтинге АТР, совершил одну подачу навылет и восемь двойных ошибок.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter