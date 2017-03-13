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https://sport.mail.ru/news/tennis/29053623/
13 марта 2017, 10:13 | Теннис | GoTennis.ru

Индиан-Уэллс. Роджер Федерер отдал Стефану Роберу только три гейма

Швейцарский теннисист Роджер Федерер преодолел барьер второго раунда «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, переиграв в двух сетах француза Стефана Робера, — 6/2, 6/1.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> преодолел барьер второго раунда <span class=error>Мастерса</span> в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> переиграв в двух сетах француза <span class=error>Стефана</span> <span class=error>Робера</span> — 6/2 6/1. Увеличить
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За 51 минуту, проведённую на корте, десятая ракетка мира, 35-летний Роджер, записал в свой актив пять брейков и четыре эйса, один раз ошибившись при подаче. 36-летний Робер, занимающий 81-е место в рейтинге АТР, совершил одну подачу навылет и восемь двойных ошибок.
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