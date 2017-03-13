Индиан-Уэллс. Роджер Федерер отдал Стефану Роберу только три гейма

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За 51 минуту, проведённую на корте, десятая ракетка мира, 35-летний Роджер, записал в свой актив пять брейков и четыре эйса, один раз ошибившись при подаче. 36-летний Робер, занимающий 81-е место в рейтинге АТР, совершил одну подачу навылет и восемь двойных ошибок.